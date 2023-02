Musica e parole Ospiti Gazebo, Ron e Zarrillo

Il tris è servito: Michele Zarrillo, Ron e Gazebo. Saranno loro i protagonisti dell’undicesima edizione di “Musica e parole“, format prodotto e organizzato da Franca Dini e in agenda al teatro comunale. Due le novità rispetto al passato: il ritorno di Ron otto anni dopo la prima partecipazione e il debutto alla condizione per il giornalista Carlo Fontana, condirettore del Tg Rai. Invariata, invece, una formula che fin dall’inizio vede gli artisti non solo esibirsi in alcuni dei loro brani più conosciuti e amati dal pubblico, ma anche raccontarsi come in un “salotto“ svelando aneddoti sulla propria carriera e sulla propria vita.

Già deciso il palinsesto. Si partirà il 23 marzo con Michele Zarrillo, che al recente Festival di Sanremo è salito sul palco insieme a Will. Poi il 12 aprile toccherà a Rosalino Cellamare, in arte Ron, pezzo di storia della musica italiana e tornato da poco sul mercato con il nuovo album “Sono un figlio“. Gran finale il 25 maggio con Paul Mazzolini, meglio noto come Gazebo, autore di brani evergreen come “I like Chopin“ e “Masterpiece“. L’ingresso al teatro comunale “Galeotti“ come sempre sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. "Ron era stato mio ospite nel 2015 – racconta Dini – e tornerà a Pietrasanta viste le tante richieste che ho ricevuto. Per Zarrillo, Gazebo e Fontana sarà invece la prima volta in assoluto. Ne approfitto per ringraziare di cuore il Comune e la Fondazione Versiliana per la disponibilità dimostrata".

d.m.