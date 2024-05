Musica e canto: "Dai voce al tuo talento"

Arriverderci alla prossima edizione per la festa della musica dedicata ai giovanissimi, e battezzata da Lisa Interlicchia di Massarosa, 16 anni, studentessa delle superiori, con il sogno di fare la cantante lirica. Il New Talent School, nella versione post covid, ospitato nel fine settimana al Parco Pitagora, ha fatto il pieno di spettatori, famiglie e appassionati di musica,regalando un weekend di musica, ballo e tanto spettacolo. Vincitore assoluto della manifestazione è Alessandro Luisi (foto), 22enne di Seravezza nella categoria Junior, che ha strappato gli applausi della giuria, composta da 7 giurati “blasonati“ del settore, con un brano inedito intitolato “Pensieri di un Folle“. Per lui il trofeo e il passaggio diretto alla finale del Cantagiro grazie al patron Alessio Boni.

Per la categoria bambini ha vinto Lisa Fochetti, 12 anni di Lucca, che ha incantato e catturato le emozioni esibendosi in una interpretazione di Alleluia. Per lei il trofeo e anche il suggerimento di proseguire nel suo percorso musicale. Mattatori del talent: Lisa Interlicchia che ha presentato insieme a Leonardo Marcacci di Pisa. Il talent ha visto la partecipazione di 28 giovani cantanti che provenivano da diverse zone.

"Ho creato questa manifestazione per permettere a giovanissimi cantanti di seguire il loro talento e il loro sogno", ha spiegato Lisa Interlicchia emozionata e affiancata dalla mamma Kety Braccini che ha sostenuto la studentessa nella preparazione dell’iniziativa. E allora arriverderci, e al prossimo anno.

Maria Nudi