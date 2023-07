Musica, cultura e impegno alla Festa dell’Unità

Torna la Festa dell’Unità, da quest’anno organizzata dalla Federazione del Pd della Versilia e dalle Unioni comuniali della Versilia alla Gulfa. Da giovedì 27 a domenica 6 agosto si susseguiranno 11 giorni di musica, dibattiti, cibo e divertimento. In programma due dibattiti al giorno, alle 18,3019 e alle 21. Le cucine apriranno dalle 19,30, mentre dalle 21,30 si accenderanno le casse per la musica. "Tutte le unioni comunali dei sette comuni sono state coinvolte nella festa – spiega il segretario territoriale Riccardo Brocchini – sia nelle iniziative che nei servizi. Sarà un’occasione per affrontare tanti temi cari al popolo delle primarie: dalla sanità all’ambiente, al lavoro, ai diritti, con sindaci, assessori regionali e parlamentari. Per una visione davvero ampia e unitaria sia del già fatto che delle battaglie da portare avanti". Nei dibattiti si parlerà dei temi più vari: antifascismo, lavoro e sfruttamento, ambiente e difesa del territorio.