Musica a Villa Henraux Un aiuto alla Pro Loco

Villa Henraux ospiterà l’anteprima nazionale di "Sfumature di viola", concerto per viola e pianoforte con musiche di Mozart, Beethoven e Schumann. L’atteso appuntamento è per stasera alle 21 nella Villa Liberty della Congregazione di Nostra Signora del Sacro Cuore, in via Guglielmo Marconi 504. La stupenda villa seravezzina si appresta quindi ad aprire le porte a un evento di grande qualità, promosso dalla locale Pro Loco con Fondazione Terre Medicee e Comune, allo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle attività della Pro loco seravezzina impegnata, durante tutto l’anno, a promuovere attività di spettacolo, socializzazione e promozione di questa parte di Versilia. "Una serata che offre ancora una volta la possibilità di vivere emozioni in questa stupenda villa – commenta Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee – e di questo sono molto fiero oltre che riconoscente alla madre superiora suor Evelina Brandi e alla Congregazione che ci danno questa opportunità". La maestosa scala in marmo della villa sarà la suggestiva scenografia di questa serata organizzata e presentata da Francesco Speroni reduce, assieme al soprano Mimma Briganti. In scena protagonisti di massimo livello nazionale e internazionale come Duccio Beluffi alla viola e Ferdinando Baroffio al pianoforte. La serata musicale proporrà la Sonata K. 372 di Mozart, la Sonata op. 17 di Beethoven e l’Adagio allegro op. 70 di Schumann. L’ingresso alla serata è a offerta ed il ricavato, come detto, sarà devoluto alla Pro Loco di Seravezza per finanziare le attività culturali sul territorio.