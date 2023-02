Museo Mitoraj, Sabatiè batte cassa: "Vogliamo sapere tempi e costi"

Tempi e costi "certi e attendibili" sull’inaugurazione del Museo Mitoraj per poter essere operativi e proiettare la città su palcoscenici internazionali. È quanto chiede Jean Paul Sabatiè a cinque mesi dall’insediamento della Fondazione Mitoraj da lui presieduta e completata da Adolfo Agolini, Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, Francesco Ferroni e Rosaria Sommariva. Richiesta non da poco, perché l’apertura del museo, di cui si parla ormai da 4 anni, consentirà alla Fondazione di emettere il bando per nominare il direttore, il cui compito sarà allestire la struttura, inclusa la collezione di 69 opere del compianto artista, di proprietà dello Stato.

"Ad oggi – scrive Sabatiè – il Cda si è riunito tre volte per decidere e deliberare numerose questioni e problemi preliminari alla conclusione dell’appalto legato alla costruzione del museo, determinante per l’effettiva operatività della Fondazione. Il Cda, all’unanimità ha quindi deliberato come assoluta priorità di impegnarsi per avere una perfetta cognizione dello stato dei lavori che da troppi anni hanno subito rallentamenti sia tecnici sia dovuti all’emergenza Covid. Sarà determinante poter prevedere con la massima attendibilità tempi e i costi per la conclusione dell’opera e quindi per l’apertura del museo".

Quindi le novità in cantiere, a partire dal bando pubblico per nominare il direttore: "Dovrà progettare e organizzare, oltre all’installazione delle opere, anche un museo secondo gli standard più all’avanguardia e d’eccellenza, come meritano Mitoraj e Pietrasanta". La Fondazione sta inoltre cercando di reperire risorse da privati attraverso il fundraising e a breve attiverà un sito web per far conoscere le varie attività e iniziative. "In primavera – conclude – di fronte all’ingresso del museo installeremo una testa monumentale realizzata da Mitoraj. Ribadiamo che l’obiettivo è anche promuovere a livello internazionale, attraverso mostre ed eventi, gli altri artisti e artigiani che hanno fatto di Pietrasanta un centro culturale e artistico di alto livello".