Museo della Strage. Via libera dalla Camera

Passettino in avanti verso la realizzazione di un museo che ricordi il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. A farsi portavoce dell’iniziativa nelle stanze romane è la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, che ieri a Montecitorio ha messo a segno un punto importante.

"L’onorevole Bergamini vede concretizzarsi il suo impegno per la realizzazione di un ’Museo del Ricordo’ della strage di Viareggio – si legge in una nota di Forza Italia a firma Ciro Costagliola, esponente di spicco degli Azzurri in Versilia –; durante la seduta odierna (di ieri; ndr) della Camera, è stato approvato un ordine del giorno ad hoc. Il decreto introduce misure urgenti per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, valorizzando il patrimonio culturale nazionale. Tra le disposizioni, l’articolo 10, comma 3, prevede un finanziamento di 500mila euro per il 2025, destinato al ’Museo di Fotografia Contemporanea’ di Milano, in linea con l’obiettivo di promuovere l’accesso alla cultura".

Dal momento che in Parlamento si parlava di finanziamenti alle realtà museali, Bergamini ha colto la classica palla al balzo. "Bergamini ha voluto sottolineare l’importanza di non dimenticare la tragedia di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito dell’esplosione di un convoglio contenente Gpl – spiega ancora Costagliola –; con l’approvazione dell’ordine del giorno, il governo si impegna ora a valutare misure concrete per la creazione di un ’Museo del Ricordo della Strage di Viareggio".

Soddisfatta la protagonista dell’iniziativa. "La memoria è un dovere collettivo e un impegno delle istituzioni – sottolinea Bergamini –; il ’Museo del Ricordo’ di Viareggio sarà un segnale concreto di rispetto e vicinanza alle famiglie delle vittime, oltre che un monito per il futuro in materia di sicurezza e prevenzione".