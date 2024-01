Museo dei bozzetti Festeggiamenti sulla neve

A Courmayeur si potrà scendere dalla seggiovia per dedicarsi non solo al classico vin brulé ma anche a un’inedita mostra di opere made in Pietrasanta. Succedrà dal 1° al 4 febbraio, quando la celebre località sciistica della Val d’Aosta ospiterà la mostra “L’immaginario del possibile” con cui sarà celebrato il 40° anniversario del Museo dei bozzetti, intitolato a Pierluigi Gherardi.

Il pubblico potrà ammirare una preziosa selezione di cinque modelli, firmati da altrettanti artisti internazionali che, ciascuno in modo differente, hanno cambiato il linguaggio della scultura contemporanea creando un ponte fra la Toscana e il resto del mondo. Si tratta dei bozzetti di “Donna con un ombrello” di Fernando Botero, “Orizzonte” di Igor Mitoraj, “Concordia” di Giuliano Vangi, “Colonna Infinita-Accrescimento II” di Park Eun Sun e “Weeping Fountain” di Claude e Francois Xavier Lalanne. Le opere saranno esposte nella Chiesa Valdese e in piazza Petigax, accompagnando la “Design weekend” che si svolgerà in quegli stessi giorni a Courmayer. "Per iniziare a celebrare il quarantennale del Museo – dice il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti – non c’è modo migliore che esaltare la natura di Pietrasanta, realtà che si sa aprire al mondo, con una trasferta esclusiva nella ‘perla delle Alpi’".