Musei accessibili. Convegno sulla disabilità al Gran Teatro Puccini

Oggi, al Gran Teatro Puccini, si terrà il primo convegno nazionale organizzato dalla Fondazione Alfredo Catarsini, dedicato all’accessibilità nei luoghi di cultura e dello spettacolo. Elena Martinelli, presidente della fondazione, aprirà i lavori di “Accessibilità in cammino: le nuove frontiere del turismo” cui prenderanno parte alcuni dei più autorevoli esperti in materia e che si concluderà con la proclamazione dei vincitori del “XXII Premio Catarsini. Cambiamo il punto di vista”, riservato a opere tattilmente esplorabili per ciechi e ipovedenti realizzate dagli studenti degli istituti medi superiori.