Murzi: "Incontro importante"

Il Ministro della protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, invitato dal primo cittadino Bruno Murzi, ha incontrato i sindaci della Versilia, insieme al sindaco di Massa, Francesco Persiani e una delegazione dei balneari. Prima della partecipazione al convegno "Il mare come risorsa e racconto identitario" ieri mattina alla Capannina, gli amministratori hanno potuto esprimere le proprie preoccupazioni rispetto ai danni subiti. "È stato un incontro molto aperto e cordiale –commenta il sindaco Murzi – un’occasione in cui ognuno ha potuto portare sul tavolo le proprie problematiche. Ho trovato nel ministro molta attenzione e particolare sensibilità nell’ascolto ed una sincera volontà di mettersi a disposizione per individuare soluzioni"