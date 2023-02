Muro crollato, il caso in Procura E il 20 parte la messa in sicurezza

di Daniele Masseglia

A tre mesi dal crollo di un pezzo di muro, la vicenda dell’ex laboratorio “Pierotti“, nella traversa di via del Castagno tra terminal bus e Aurelia, imbocca due strade. Da una parte l’uscita dal tunnel dato che il 20 febbraio finalmente partiranno i lavori di messa in sicurezza. Dall’altra le aule giudiziarie in quanto la dirimpettaia ditta “Arrighini“ ha presentato sia una denuncia alla Procura sia una richiesta di risarcimento. L’impasse è stata sbloccata martedì dal sindaco Alberto Giovannetti, che ha firmato un’ordinanza dando alla società “La Madonnina“ e al curatore fallimentare per il tribunale di Prato altri 40 giorni per mettere in sicurezza l’immobile. Nel frattempo i lavori sono stati assegnati alla ditta “Karpman“ di Pietrasanta, che ha incontrato gli uffici tecnici comunali per concordare le modalità di esecuzione, in partenza il 20.

Il muro era crollato il 15 novembre causando la distruzione di due auto in sosta (autorizzata dalle strisce bianche tracciate dal Comune), di proprietà degli Arrighini. Quest’ultimi attraverso gli avvocati Tiziana Pedonese e Massimo Neri dello studio “Regia Lex“ di Viareggio, hanno presentato una denuncia alla Procura contro ignoti per il reato di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina, e una richiesta di risarcimento danni al Comune e al curatore fallimentare (le due auto, nuove, complessivamente avevano un valore di 80mila euro). "Che facciano alla svelta – dicono – perché sono cascati altri sassi e quello squarcio è diventato una discarica in cui la gente getta sacchetti di rifiuti. Per non parlare delle transenne di protezione continuamente spostate da chi non riesce a transitare. Com’è possibile lasciare un immobile in un degrado simile? Quella sera ci abbiamo rimesso due auto ma poteva scapparci il morto. Anche per il San Biagio ci sono passate vicino tantissime persone". In questa vicenda tribolata l’unico sorriso arriva dall’ingegner Emilio Lucio Carpentieri, amministratore delegato della “Karpman“.

"C’è grande soddisfazione all’interno del nostro gruppo di lavoro – spiega – per il fatto che le opere di messa in sicurezza siano state assegnate a un’impresa del territorio. Dopo le dovute formalità procederemo con la demolizione e l’abbattimento dei muri perimetrali prospicienti la pubblica via fino a una quota di messa in sicurezza per evitare crolli dovuti alle intemperie che hanno gravemente danneggiato i fabbricati".