"Muovi le pinne verso di me: ti aspetto"

Una mattina dal parrucchiere, il pranzo in quel ristorante che fa le polpette al sugo, le loro preferite, e poi un giro di shopping per acquistare quegli stivali adocchiati qualche tempo fa in una vetrina. E infine una lunga chiacchierata sotto il piumone, prima di andare a dormire. Non riuscendo più a contattarla, da mercoledì scorso, Micol Ronchi parla a sua sorella Anastasia attraverso le storie su Instagram. "Magari – anche se non dal suo telefono, che risulta spento – mi stai leggendo...". E se stai leggendo, Anastasia, la tua famiglia non vede l’ora di riabbracciarti.

Anastasia ha 16 anni, è alta un metro e settantadue e ha i capelli corti e biondi. Forse adesso segnati da un po’ di ricrescita castana. Ha riempito lo zaino di abiti e la mattina del 13 dicembre, uscita per andare a scuola, è scomparsa da Pavia. Subito dopo è stata vista a Binasco, nel milanese, e poi su un treno per Genova fino in Toscana. Forse diretta a Viareggio, dove l’adolescente ha vissuto fino a pochi mesi fa, prima del suo trasferimento a Pavia, e dove ancora vive la sua famiglia. Dalla Toscana, però, la ragazza sembra sia tornata in Lombardia e in particolare a Monza, dove nelle ultime ore si sarebbero concentrare le ricerche sulla base di alcune segnalazioni.

La famiglia chiede la collaborazione di tutti: "Se qualcuno la vede, avvisi le forze dell’ordine" ripete incessantemente la sorella Micol Ronchi nei suoi post su Instagram. Speaker radiofonica, Micol sta usando molto i social nel tentativo di raggiungere il maggior numero di persone e riportare a casa la sorella che sta vagando, da sola, da ormai da sei giorni. Al momento della scomparsa indossava un giaccone blu scuro, zaino viola e scarpe verdi.

A Viareggio i carabinieri hanno contatto alcuni amici della ragazza, dai quali potrebbe essere tornata sentendo un po’ di nostalgia, e anche l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, sta lavorando al caso, cercando di ricostruire attraverso le testimonianze la strada percorso dall’adolescente.

Intanto la preoccupazione della famiglia aumenta, insieme alla voglia di ritrovarsi. "L’anno scorso in questo periodo facevamo il bagno tra le palline di plastica del museo delle illusioni – ha scritto la sorella Micol su Instagram -. Le facce più stupide le ho fatte io. Mia sorella mi compativa un po’ ma non diceva nulla. Puntava a rubarmi la felpa che le avevo prestato. Che non è riuscita a fregarmi. Solo perché mi ha rubato due paia di jeans , una camicia e una giacca verde". E infine l’appello: "Fai la brava e muovi quelle pinne verso di me. Che se proprio devi viverti il tuo film io ho un paio di copioni da proporti migliori di questo qua".

Red.Viar.