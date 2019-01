Viareggio, 27 gennaio 2019 - Tragedia ai piedi del cavalcavia vecchio. Attorno alle 19,30, un 50enne originario del Marocco è stato investito sul lato della Torre Matilde mentre attraversava la strada in una zona non consentita ai pedoni: l’impatto è stato violento e l’uomo è morto successivamente in ospedale. I sanitari del 118 gli hanno praticato un massaggio cardiaco in ambulanza e, appena hanno trovato segni vitali, sono partiti in codice rosso al Pronto Soccorso del Versilia.

Khaled – questo il nome del marocchino, residente a Brescia – si trovava sul marciapiede lato canale Burlamacca del cavalcavia. Sull’altro marciapiede ha visto due suoi amici e connazionali. Ha così saltato la balaustra che separa il marciapiede dalla carreggiata e ha attraversato la strada. «Gli ho urlato di fare attenzione, di fermarsi. Non so perché abbia voluto attraversare lo stesso. Stava venendo da me. Mi dispiace, mi dispiace tanto». Sono le parole dell’amico, suo connazionale. Khaled non si è accorto che in quel momento il traffico era intenso sul cavalcavia e stava scendendo una Yaris. Alla guida un giovane con moglie e figli piccoli. «Stavo andando piano, me lo sono trovato davanti». Testimonianza confortata anche dagli altri automobilisti che hanno assistito alla scena: il conducente della Yaris nulla poteva fare per evitare l’impatto con quel pedone sbucato all’improvviso. Automedica e ambulanza del 118 si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Le condizioni di Khaled sono apparse subito gravissime a causa di molteplici fratture. L’uomo è deceduto poco dopo il ricovero al Pronto Soccorso.