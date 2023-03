Muore a 84 anni Carla Pucci: da bimba vide gli orrori nazisti

Carla Pucci

Viareggio, 26 marzo 2023 – E morta ieri all’ospedale Versilia, alla vigilia del suo compleanno, in cui avrebbe compiuto 84 anni, nel giorno dell’amata festa dell’Annunziata, Carla Pucci vedova del compianto Giacomo Lasagna, stimato funzionario del comune di Viareggio, deceduto nel luglio dello scorso anno.

Carla Pucci era la figlia di Carlo ‘Batano’ Pucci, figura conosciutissima tra gli sportivi locali e vecchia gloria del Viareggio Calcio con una carriera di allenatore alle spalle e sorella di Roberto Pucci, politico di spicco negli anni trascorsi. L’altra sorella, Maria Elisa morì alcuni anni fa.

Carla era stata una testimone oculare delle atrocità a cui aveva assistito sulle colline Versiliesi, dove era stata sfollata, durante l’ultimo conflitto mondiale. Da bambina in tenera età, ricordava di aver assistito al recupero dei cadaveri, orribilmente sgozzati, dei giovinetti vittime della rappresaglia Nazista in località i ‘Pioppetti’. Come da consuetudine per quei tempi, iniziò a lavorare da ragazzina, nell’immediato dopoguerra, in un vecchio ‘spaccio’ in centro a Viareggio. Poi la sua vita fu all’insegna di una dedizione esemplare e totale verso la famiglia, al fianco dell’amato marito Giacomo, a cui ha regalato la gioia di di due figli. Lascia il figlio Aldo, avvocato conosciuto e la figlia Barbara, segretaria in un noto studio commerciale della città, oltre all’amata nipote Greta.

Per chi vorrà tributare l’ultimo saluto, oggi alle 16 presso la Croce Verde in via Garibaldi, alla presenza di Don Luigi Sonnenfield, verrà celebrata una benedizione per il solenne commiato.