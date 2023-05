Municipale, avviato il dialogo A maggio nessun turno serale

Resta ancora sospeso lo stato di agitazione da parte del corpo di polizia municipale. Ma un primo risultato c’è: si è infatti aperto il confronto in delegazione trattante e intanto fino alla fine di maggio gli agenti non dovranno osservare il terzo turno nel weekend (cioè dalle 19 all’1 o dalle 19,30 all’1,30) come paventato. In municipio si è tenuto infatti il primo incontro della tratante, alla presenza del segretario comunale, del comandante della municipale Andrea D’Uva, della dirigente al personale, delle rsu e delle organizzazioni sindacali. "La controparte non ha risposto alle nostre richieste – premette Paola Freschi segretaria generale Fp Cgil – di avere il calendario dei servizi aggiuntivi con gli eventi programmabili e il comandante non ha neppure presentato la bozza con i nuovi turni e l’organizzazione del servizio. Adesso ci riuniremo regolarmente in delegazione trattante con la previsione di una proposta da parte dell’amministrazione comunale, con conseguenti osservazioni da parte del sindacato. Un iter che deve avere la dirata massima di 30 giorni. Aver aperto il confronto è un risultato importante – prosegue Freschi – però fino a quando non si arriva ad un accordo non ci sono gli estremi per chiudere lo stato di agitazione. L’azione sindacale ha permesso che non venga applicato il terzo turno di lavoro nei weekend di maggio e di questo sono contenta perchè il personale è compatto ma l’organico resta ridotto. Nell’incontro abbiamo fatto presente con forza che lo straordinario non può certo essere programmato per compensare le carenze di personale come invece era stato richiesto agli agenti".

Francesca Navari