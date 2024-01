Feste ‘salate’ in spiaggia, multati 34 stabilimenti balneari

Forte dei Marmi, 21 gennaio 2024 – Divertimento al chiaror di luna, balli sfrenati sotto le stelle, ma dopo la festa è arrivata la stangata. Hanno avuto conseguenze salatissime le serate organizzate la scorsa estate da 34 stabilimenti balneari sanzionati dalla polizia municipale per violazioni di vario tipo. E sempre in tema di multe, nel 2023 le casse comunali hanno incamerato maggior ossigeno grazie ai 6mila verbali in più elevati per infrazioni al codice della strada. Per il 2024, invece, le novità di rilievo riguardano la dotazione di giubbetti antiproiettili a tutti gli agenti e l’impiego di un’auto-civetta per i controlli in borghese. Sono i dati salienti che fanno da sfondo alla ricorrenza di San Sebastiano, protettore dei vigili urbani, celebrata ieri mattina nella chiesa dei Ss Assunta e Francesco di Vittoria Apuana. Cerimonia che ha visto il sindaco Bruno Murzi ringraziare la polizia municipale "per l’impegno e la dedizione nello svolgimento del proprio operato", l’assessore alla polizia municipale Massimo Lucchesi e altri assessori e consiglieri comunali. Fino alla benedizione dei nuovi mezzi.

« Nell’assumere , quasi un anno fa, il comando di questa struttura dall’elevato valore strategico per il Comune – ha detto il comandante Andrea D’Uva – ho trovato elevati livelli di professionalità e competenza, passione per il proprio lavoro e un sincero interesse per la tutela del bene pubblico. Uomini e donne in prima linea, impiegati in un complesso e articolato elenco di competenze, che contribuiscono, grazie a una collaborazione sempre più leale e fattiva con le forze dell’ordine, a rendere Forte dei Marmi e il suo territorio un luogo sicuro e presidiato". Poi i tradizionali numeri per fare un punto della situazione: dal parco mezzi, composto attualmente da 5 auto e 2 scooter a tre ruote (a breve arriveranno due nuove moto e l’auto-civetta), ai corsi di formazione, dal nuovo programma gestionale per la centrale operativa fino al personale, che può contare su 17 agenti e 3 ufficiali, più 3 amministrativi. Tra le voci con il segno “più“ ci sono soprattutto i servizi serali di vigilanza dalle 18 alle 2, pari a 177 contro i 100 del 2022, e le sanzioni per infrazioni al codice della strada passate in un anno da 48.098 a 54.140, per un importo totale accertato di 4,2 milioni di euro e un incasso di 2,1 milioni. Metà delle multe ha riguardato il divieto di transito nella Ztl (27.037).

In merito alle aperture serali dei bagni, dicevamo in apertura, il report parla di 1.387 richieste per cene o feste, 123 controlli e 34 sanzioni. Passando all’edilizia, su 88 accertamenti ci sono state 3 denunce all’autorità giudiziaria e una delega d’indagine alla Procura, mentre in materia ambientale sono stati 60 i verbali elevati per violazioni amministrative, più due informative alla Procura per reati.