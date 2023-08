Multe da 450 euro a Forte dei Marmi: 17 furbetti del rifiuto inchiodati dalle telecamere

I furbetti del rifiuto avranno vita breve: la polizia municipale ha infatti sanzionato 17 persone che lasciavano sacchetti in abbandono nei pressi delle isole ecologiche. Continuano i controlli da parte dei vigili sulla tutela del decoro dopo che l’amministrazione comunale si è trovata costretta a chiudere una prima isola a Vittoria Apuana per l’inciviltà ricorrente. Ad oggi sono state accertate 17 violazioni per abbandono o per conferimenti non conformi in violazione all’ordinanza Raccolta Rifiuti Urbani in vigore dal 15 luglio, con sanzioni irrogate da 450 euro ciascuna. I controlli sono stati svolti anche vicino alle isole ecologiche dove è stato verificato lo scorretto conferimento con rifiuti depositati a terra o mescolati all’interno di uno stesso contenitore. Fondamentale per individuare i responsabili è stato il servizio di videosorveglianza con telecamere appositamente poste nei paraggi, che hanno consentito di risalire all’identità di chi conferiva in modo decisamente non conforme. I controlli proseguiranno con costanza in modo da scoraggiare ulteriormente fenomeni di inciviltà come quelli già sanzionati e nell’auspicio che la fermezza dei controlli e l’irrigazione di sanzioni faccia comprendere alle persone l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti nell’ottica del loro riciclaggio.

"In un paese come il nostro – afferma l’assessore alla polizia municipale, Massimo Lucchesi – che da anni è un’eccellenza a livello ambientale e persegue obiettivi sempre più ambiziosi nella raccolta differenziata, non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo accettare simili ed incivili comportamenti. inaspriremo i controlli in modo che tutti si rendano conto che per conservare la bellezza della nostra cittadina occorre l’impegno di tutti".

Fra.Na.