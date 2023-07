Multata 11 volte ma paga in ritardo. Nuova ingiunzione da 800 euro

Pietrasanta, 2 luglio 2023 – Multata undici volte dall’autovelox sull’Aurelia, ha sborsato complessivamente 763 euro – in formato ridotto, altrimenti la somma avrebbe sfiorato i 1.000 euro – ma pochi giorni fa si è vista recapitare un’ingiunzione da 805 euro per i ritardi nei versamenti, oltre al fermo della macchina.

Bastonate che Elena Alessandrini, residente a Querceta e titolare di un’attività a Viareggio, ritiene eccessive e ingiuste, sebbene la donna sostenga di aver buttato via le ricevute dei pagamenti, effettuati tramite bonifico.

"Mi sono servita da diverse banche – racconta – e sto cercando di capire quella dove ho versato i bonifici. Gli episodi risalgono ad almeno 5 anni fa, periodo in cui facevo l’Aurelia quattro volte al giorno. Ho sbagliato a buttar via le ricevute, ma onestamente non pensavo sarebbe successa una cosa del genere. Per pochi giorni di ritardo devo pagare lo stesso importo delle multe. Capirei saldare la differenza, ma così è troppo".

d.m.