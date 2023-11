Mulino di Candalla, via al recupero. Sarà un centro museale e turistico

Va avanti il progetto per la riqualificazione del mulino di Candalla. Il Comune ha avviato un percorso con la Soprintendenza sulla condivisione dell’idea progettuale di recupero: diventerà un centro museale e turistico strategico e con forte valenza storico-culturale. Alla fase attuale, si sta lavorando per intercettare bandi pubblici.

L’amministrazione sta lavorando da mesi all’elaborazione di una futura opera di ripristino che possa far rivivere, in forma moderna ed efficiente, lo storico edificio posto nel cuore delle nostre colline: è in corso di redazione, infatti, un’idea progettuale per il recupero di uno degli immobili più identificativi del territorio, da ormai tanto tempo abbandonato. La volontà del Comune è di lavorare e tenersi pronta per recepire eventuali fonti di finanziamento esterne e relativi bandi dedicati al recupero del patrimonio immobiliare con valenza storico-culturale.

In via preliminare, è necessario acquisire un parere da parte della Soprintendenza. Il sindaco Marcello Pierucci, accompagnato dai tecnici comunali, ha incontrato l’ente per illustrare l’idea di progetto, incassando da parte della soprintendente Angela Acordon un parere favorevole per l’inizio di un processo condiviso che porti al completo recupero con valore sia storico che strategico dell’edificio. Una visione che vede nel Mulino un futuro centro museale con funzionalità turistiche, cruciale per tutta della Versilia sud-apuana soprattutto per il turismo lento, e quindi di orientamento per il percorso della Via Francigena.

L’opera si strutturerà i più fasi. La prima sarà quella dei rilievi, ma saranno necessarie opere di smantellamento e sgombero di alcune sezioni del fabbricato, con piccole demolizioni localizzate e controllate delle parti più pericolose. La Fondazione Crl ha finanziato con 50mila euro la stesura del progetto, affidata all’architetto Roberto Agnoli.

Ora l’amministrazione potrà procedere in maniera più certa e più snella al lavoro di reperimento dei fondi, anche, come detto, intercettando bandi ad hoc. "Non si tratta soltanto di un netto e decisivo passo in avanti per il recupero funzionale di una struttura storica e strategica del nostro Comune, ma di un tassello fondamentale per la concretizzazione della nostra idea di città – spiega Pierucci –; l’incontro con la Soprintendenza è stato positivo e costruttivo: Acordon è rimasta entusiasta dal progetto, soprattutto per le grandi potenzialità nella promozione di uno dei nostri tesori, la via Francigena, su cui noi siamo decisi ad investire in maniera importante".