Mozione di Ricci: "Si attivino le classi"

La battaglia dell’Istituto Comprensivo Torre del Lago contro il taglio delle classi – una prima media di indirizzo musicale e una quarta sezione per la scuola dell’infanzia – è stata ripresa dal consigliere comunale della "Lista Blu" Matteo Ricci, che ha presentato una mozione con cui intende impegnare il Comune ad attivarsi con l’assessorato regionale all’istruzione e l’ufficio scolastico territoriale per dare manforte all’istituto della frazione pucciniana.

Nello specifico, sottolinea Ricci, "l’attivazione della classe prima di indirizzo musicale per la scuola media ’Gragnani’ risulta essere un’esigenza di un’intera comunità", e allo stesso tempo "la riattivazione della quarta sezione della scuola dell’infanza è un’esigenza, affinché tutti i bambini di Torre del Lago possano trovare accoglienza in una scuola del territorio". Oltre tutto, numeri alla mano, "al termine delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico le domande cartacee presentante per le scuole dell’infanzia risultato 75, a fronte di 63 alunni in uscita alla primaria", e dunque l’istituto non potrebbe accogliere tutte le richieste. Con quali conseguenze? "L’eventualità di dirottare gli iscritti in altri istituti o classi sovraffollate", paventa Ricci, che dunque propone al consiglio comunale di di deliberare la richiesta da parte del Comune affinché le due classi ’mancanti’ siano attivate per il prossimo anno scolastico.