Movimento Cinque Stelle Ecco la lista dei candidati

Domani alle 12 scadono i termini per la consegna delle liste elettorali in vista delle amministrative del 14-15 maggio, ma i giochi ormai sembrano fatti. Saranno quattro quelle a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca (nella foto): dopo la presentazione di “Insieme per Pietrasanta“ è la volta del Movimento 5 Stelle (le altre due liste sono quelle di Pd e Sinistra ecologista), per un totale di 14 nominativi di cui sei donne e otto uomini. Ecco chi sono: Luna Barbato, 21 anni, studentessa, Giuseppe Bini, 76 anni, pensionato, Cinzia Biagi, 62 anni, casalinga, Corrado Fazzi, 49 anni, magazziniere, Lorenzo Garibaldi, 61 anni, scultore, Paolo Guglielmi, 56 anni, giardiniere, Francesca Nardini, 62 anni, opera di volontariato, Renzo Pippi, 60 anni, giudice arbitro tennis, Giorgio Venturini, 74 anni, pensionato, Maria Lucia Lanfredi, 63 anni, pensionata, Licia Mazzoleni, 64 anni, pensionata, Roberto Pedrini, 65 anni, pensionato, Graziano Puccetti, 57 anni, disoccupato, e Anna Lisa Tosto, 47 anni, assistenza anziani.

"La presenza del Movimento 5 Stelle all’interno della nostra coalizione – sottolinea Borzonasca – è un valore aggiunto non indifferente. Grazie al loro sostegno alla mia candidatura come sindaco siamo riusciti a compattare tutta l’area della sinistra di Pietrasanta. Un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso del lavoro che stiamo portando avanti".