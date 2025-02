Movimenti in maggioranza. Altemura passa alla Lega

Ancora movimenti in seno alla maggioranza. In controtendenza, verrebbe da dire. Le ultime mosse avevano visto infatti esponenti di Forza Italia o delle liste civiche migrare verso Fratelli d’Italia. Invece la scelta di Manuela Altemura, consigliera della lista "Ancora Pietrasanta" (legata al sindaco Alberto Giovannetti), è ricaduta sulla Lega. A prescindere che decida o meno di aggregarsi al capogruppo della Lega Antonio Tognini, portando così a due il numero dei consiglieri del Carroccio, lei assicura di restare in ogni modo "fedele al programma di mandato".

La nomina di Altemura, così come quella dell’assessore Tatiana Gliori alla guida del dipartimento regionale ambiente della Lega Toscana, è avvenuta domenica a conclusione dell’incontro sulla sanità promosso dal partito al Sant’Agostino. "Siamo molto soddisfatti – dicono il segretario regionale Luca Baroncini, quello provinciale Riccardo Cavirani e quello comunale Omar Mallegni – per l’attrattività del nostro partito e l’ingresso di un consigliere comunale nella nostra comunità. È il punto di partenza di un’attività che intensificheremo nei prossimi mesi".