Movida, anticipati i pilomat Intesa tra Pro Focette e Bussola

Pilomat e varchi elettronici in anticipo per scongiurare la sosta “selvaggia“ nelle strade interne di Focette da parte dei clienti delle discoteche. In base all’accordo tra Pro Focette e “Bussola“, dall’8 aprile i dispositivi saranno attivati alle 22 anziché alle 22.30. "Lo scopo – spiega il presidente della Pro Focette Tino Grittini – è abbattere i rumori e garantire più sicurezza. Ora le auto entrano, parcheggiano e se ne vanno alle 4-5 del mattino svegliando tutti. Anticipando i dispositivi si evita l’ingresso di un copioso flusso di macchine". La “Bussola“, da parte sua, ha assicurato l’impiego di tre guardie per controllare gli accessi e per contenere i rumori metterà mano a un progetto che prevede pannelli fonoassorbenti e casse rivolte verso mare. "Con Grittini – dice Giuliano Angeli – c’è buona collaborazione, dialogo e stima reciproca".