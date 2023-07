Motovedetta della Capitaneria di Viareggio salva uomo in mare, ecco come è andata

Anche una motovedetta della Capitaneria di Porto di Viareggio è stata impegnata nelle operazioni di soccorso a Marina di Vecchiano dove si sono registrati, purtroppo, due morti annegati. I marinai viareggini sono riusciti a trarre in salvo un uomo straniero di 35-37 anni di nazionalità polacca, alloggiato presso alcuni amici a Lucca e che insieme ad altri amici era andato sulla spiaggia di Marina di Vecchiano. Quando attorno all’ora di pranza la capitaneria di Porto di Livorno ha coordinato i soccorsi, dalla banchina di Viareggio è partita una motovedetta con tre marinai a bordo che in poco tempo, sfidando le onde del mare, ha raggiunto la zona. A oltre 300 metri da riva è stata individuata una persona in seria difficoltà. Non senza fatica l’uomo è stato preso a bordo della motovedetta e portato in porto a Viareggio. Era in stato di choc e fortemente provato, ma non è stato necessario un passaggio in ospedale. E’ stato poi riaccompagnato a casa dai suoi amici e connazionali. Il tempestivo intervento della motovedetta gli ha sicuramente salvato la vita perché difficilmente avrebbe potuto resistere ancora a lungo fra le onde.