Moto travolge pedone a Querceta: gravi entrambi - Schianto drammatico

Schianto drammatico nella prima serata di ieri in via Alpi Apuane, proprio a due passi dalla location della sagra del Ranocchio. Per dinamiche ancora in via di accertamento, una moto ha investito in pieno un anziano che stava procedendo a piedi. L’impatto tra i due è stato brutale e fin da subito le condizioni dei due uomini coinvolti sono apparse gravi.

Sul posto sono intervenute la Misericordia di Forte dei Marmi, la Croce Bianca e si è alzato in volo pure il Pegaso. Entrambi i coinvolti nell’incidente sono stati portati in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello dove si trovano in condizioni gravissime.

Nello specifico, il motociclista è un uomo di 51 anni, mentre il pedone è un anziano 87enne. L’impatto ha provocato fin da subito grande apprensione nei tanti presenti che erano accorsi in via Alpi Apuane per una serata domenicale da trascorrere alla sagra. La Contrada del Ranocchio ha deciso per ragioni di solidarietà ai soggetti coinvolti nel drammatico incidente di annullare la serata prevista per ieri.

RedViar