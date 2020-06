Lido di Camaiore, 4 giugno 2020 - Far sopravvivere l’industria delle vacanze sarà un successo. Alla Versilia serve una grande campagna di informazione internazionale che ne mostri la sicurezza. Inoltre i Comuni devono iniziare a programmare la promozione vera e propria che nel 2021 consentirà di tornare a crescere. E’’ la ricetta, poco entusiasmante ma realistica, del sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto.

Cosa fa per rilanciare il turismo?

"La stagione parte tardi e a rilento. Non sarà rosea.I confini regionali e nazionali sono aperti da ieri. Solo ora le persone cominciano a pensare alle vacanze, e gli albergatori sperano nel last minute. Noi lavoriamo a due obiettivi: garantire la tenuta del sistema delle attività turistiche, perché arrivino le prenotazioni. Servono campagne informative per far sapere che siamo pronti e si può andare in bagni, ristoranti, alberghi, baite in estrema sicurezza. ".

Quali strumenti userete?

"Una promozione turistica seria richiede una programmazione dei flussi, che la pandemia ha reso impossibile. Non ci resta, con le categorie, che fare informazione sul modello di vacanza estiva possibile al tempo del Covid. E speriamo sia solo per questa estate".

Nel concreto?

"Dobbiamo lottare contro la diffidenza che hanno i turisti italiani e stranieri, l’arma più efficace è far vedere e toccare qual è la vacanza sicura in Versilia. Servono potenti mezzi di informazione".

Non sembra proprio un piano strabiliante.

"Io stesso un mese fa mica avevo la certezza, come tutti, che avremmo avuto la riapertura e una stagione turistica. Chi doveva prenotare aveva dubbi sulla riapertura dei confini regionali. Sono realista, questa estate dobbiamo essere bravi a fare le nozze coi fichi secchi".

Che tristezza!

"Se il meteo ci assiste, alla Versilia non manca il potenziale. Gran parte delle attività che chiederanno i turisti saranno all’aria aperta, perché dà senso di sicurezza e distanziamento. Quindi mare, campagna, paesi collinari ce li abbiamo tutti e in sicurezza".

E va bene: ma operativamente come pensate di agire?

"L’unico strumento valido a mio giudizio è la comunicazione su grandi piattaforme internazionali, a pagamento, e con l’aiuto della Regione che ha i canali per raggiungerle, non solo tramite Toscana Promozione. Dobbiamo pompare al massimo la Versilia su questi canali con il mare, lo sport, le tradizioni popolari, la gastronomia, la montagna, cioè il brand Versilia. Non bastano le agenzie locali. servono i riferimenti internazionali della Regione Toscana. Gli italiani avevano pochi soldi prima del Coronavirus, figuriamoci ora. E poi, bisogna ancora capire come sarà disciplinato il bonus vacanza. Non basta cercare gli italiani, bisogna raggiungere gli stranieri".

Tutto qui?

"Quest’anno bisogna gettare le basi per un grosso progetto per il 2021, che dovrà mirare alla crescita. Nell’estate che arriva non si può fare altro che recuperare le perdite".

A Lido, Camaiore, sulle colline che succede?

"Tutta la ricettività del Comune di Camaiore beneficia dell’assenza della tassa di soggiorno, che non abbiamo mai imposto. Col Covid si è dimostrata una scelta ancor più giusta e vincente. Anche se a Lido in questi anni le presenze non sono mai calate, anche nei momenti di crisi della Versilia, non possiamo fare eccezione alle dinamiche di comprensorio. La misura del successo della stagione sarà la Versilia, non una singola località".

Mi sembra che le imprese delle vacanze debbano aspettarsi poco dall’immediato futuro. O no?

"Noi amministratori versiliesi dobbiamo riuscire a garantire alle imprese, in particolare agli alberghi che hanno sofferto di più, scelte forti si sostegno con gli enti di servizio come Gaia. Le aziende rischiano di arrivare a ottobre con costi di gestione enormi e fatturati inferiori al passato. Evitare bollette idriche mostruose è già una premessa per tranquillizzare gli operatori. Siamo a giugno: in passato c’erano già le prenotazioni estive e ora invece siamo appesi alle misure sugli spostamenti degli altri Paesi. Il contesto internazionale è questo. Ci vuole la forza di una stagione di resistenza e resilienza: resistere e approfittare di questa stagione anomala per rinnovarci".

Che iniziative di intrattenimento ci saranno?

"Il cinema a BussolaDomani si farà. La ripartenza è ancora fresca, e gli organizzatori si sono mossi quando hanno avuto almeno qualche certezza".

Beppe Nelli

