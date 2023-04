Mostra di Arkad Super successo ad Hong Kong

Hong Kong ha accolto con calore e grande interesse la mostra Fusion 2, organizzata dalla Fondazione Arkad di Seravezza in collaborazione con l’Asia Society Hong Kong Center e l’Istituto Italiano di Cultura di Hong Kong, inaugurata nella prestigiosa Galleria Chantal Miller del Centro. L’esposizione raccoglie 30 sculture, in marmo e legno, realizzate nell’arco di oltre due anni nell’ambito del progetto Fusion, e nate dalla collaborazione di dieci artisti. Cinque di loro vivono e lavorano in Italia: Francesca Bernardini (Italia), Aurélien Boussin (Francia), Jacob Cartwright (Australia), Flavia Robalo (Argentina) e Lorenzo Vignoli (Italia). E cinque sono di Hong Kong: Danny Lee, Margaret Chu, Yuen Leung Ho, Violet Shum e Yaman Chau. All’inaugurazione hanno partecipato, oltre a esponenti della società civile e del mondo artistico e culturale di Hong Kong, il console generale d’Italia, Carmelo Ficarra e i responsabili di Asia Society Hong Kong: Ronnie Chen, presidente, Alice Mong, executive director, eJoyce Ng, responsabile della Galleria. Eugenie Hardy, general manager della Susan Chen Foundation, main sponsor della mostra, ha portato il suo saluto. Erano presenti inoltre Cynthia Sah e Nicolas Bertoux, fondatori della Fondazione Arkad, insieme con tutti gli artisti coinvolti nel progetto. I cinque scultori arrivati dall’Italia hanno trascorso alcuni giorni a Hong Kong, incontrando, per la prima volta dopo due anni di collaborazione a distanza, i loro colleghi-partner in Fusion, ma anche altri artisti, collezionisti, esperti e appassionati d’arte. In queste prime settimane di apertura, Fusion 2 sta riscuotendo un successo che va al di là delle aspettative per il rilevante numero dei visitatori e per la vasta copertura mediatica, ma anche e soprattutto per l’apprezzamento nei confronti del progetto.