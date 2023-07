Mostra d’arte con i big Vittoria Apuana festeggia

Un’esposizione artistica unica, per livello ed accostamento. Il neo comitato "Un secolo di Vittoria Apuana" – nato appunto per celebrare i 100 anni del quartiere – entra nel vivo delle iniziative e parte col primo appuntamento per esaltare l’identità di zona. Domenica alle 18 al Museo Ugo Guidi sarà inaugurata una collettiva di artisti che hanno soggiornato a Vittoria Apuana: big del passato e anche talenti attuali. Tutti assieme per raccontare, con il loro estro, l’evoluzione del territorio. La mostra, aperta fino al 22 agosto, proporrà una trentina di opere con nomi d’eccellenza come Ernesto Treccani, Ottone Rosai, Raffaele De Grada, solo per citare alcuni dei nomi che hanno caratterizzato il Novecento in Versilia.

"Sarà un omaggio agli artisti del Quarto Platano e a quelli locali che con loro hanno collaborato. Vivevano tutti a Vittoria Apuana mentre Carlo Carrà risiedeva a Roma Imperiale: per questo si trovavano tutti a metà strada, al caffè Roma dove dettero vita, appunto, alla realtà del Quarto Platano. Ma non bisogna dimenticare che anche in questo quartiere c’era un cenacolo culturale all’allora bar Ulivi tra via Civitali e via Mazzini. Gran parte delle opere è stata messa a disposizione da privati, un’altra parte è di proprietà di Vittorio Guidi visto che suo padre fu allievo di Dazzi. Il lavoro di raccordo è stato impegnativo ma la grande soddisfazione è che all’inaugurazione saranno presenti anche alcuni nipoti di questi artisti perchè ancora collegati con Vittoria Apuana".

L’operazione di riqualificazione e valorizzazione culturale del comitato non si ferma qui: il 13 agosto davanti alla chiesa ci sarà un incontro pubblico con l’ex parlamentare Pietro Ichino per parlare della statua di San Francesco (realizzata da Arturo Dazzi) che racchiude un aspetto artistico ma anche sociale e affettivo per i residenti, "così da stimolare una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione per provvedere quanto prima al restauro di questa opere", evidenzia Lari. E’ ancora da definire invece – sono in corso di richiesta tutte le necessarie autorizzazioni – la data della cena di fronte alla chiesa per raccogliere fondi per la Misericordia. Un’iniziativa che promette di radunare un gran numero di adesioni visto il già forte interessamento da parte di residenti e turisti.

Francesca Navari