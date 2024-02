Mostra benefica. Pinocchio entra all’ospedale

Ultimo atto dell’iniziativa benefica “Pinocchio in Versilia, tra fiaba, arte e solidarietà” che sabato alle ore 11 vedrà l’inaugurazione di 12 opere nell’atrio dell’Ospedale Versilia a Lido di Camaiore.

L’iniziativa è nata nel cuore di Seravezza da una felice intuizione di Paola Poli de “La Seravezziana Caffè“ che ha pensato di celebrare il 140° anniversario della prima edizione del capolavoro “Le avventure di Pinocchio” di Collodi intrecciando attorno a questa opera letteraria arte e solidarietà. Un progetto che ha raccolto l’immediata adesione di 12 artisti che hanno offerto una personale lettura di altrettanti episodi del famoso burattino. Le opere (realizzate da Roberto Fiasella, Fabiana Toffano, Alessio Palmieri, Carmine Garofalo, Niccòla Giannoni “Pivino”, Mirko Babboni, Claudio Tomei, Laura Catalano, Brunetta Puccinelli, Roberto Giansanti con Annalisa Atlante, Piero Crivellari e Silvia Iannotta) sono state per un periodo esposte alla Seravezziana, dove Pinocchio è peraltro da sempre presente per una grande passione della titolare. Poi sono donate al reparto di pediatria del Versilia, che le ospiterà stabilmente dopo l’inaugurazione nell’atrio della struttura ospedaliera e la permanenza in quegli spazi per una quindicina di giorni.

Il progetto, promosso in collaborazione con l’associazione culturale “La Versiglia in bocca” è patrocinato dal Comune di Seravezza, dalla Fondazione Terre Medicee, dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dal Parco Policentrico Collodi Pinocchio, OSD Francesco Ticci, Azienda USL Toscana Nord Ovest Ospedale Versilia e si avvale della preziosa collaborazione di diverse realtà territoriali.

D.P.