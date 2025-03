Mostra agrozootecnica. Via all’organizzazione. Il Comune cerca partner

È partita la macchina organizzativa della Mostra agrozootecnica, uno degli eventi di maggiore richiamo sul territorio massarosese che quest’anno si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio. Il Comune ha pubblicato una manifestazione d’interesse per individuare, come già accaduto lo scorso anno, due operatori ai quali affidare l’organizzazione della kermesse.

Uno dei due operatori dovrà occuparsi della della gestione e organizzazione complessiva dei banchi, dell’area espositiva di autoveicoli e macchine agricole, dell’allestimento del settore dedicato agli animali della fattoria e dei prodotti agricoli e derivati dall’allevamento. Inoltre, dovrà farsi carico della promozione dell’evento; del reperimento degli operatori non professionisti, artigiani, associazioni, allevatori, produttori agricoli e operatori del commercio alimentare; dell’allestimento e organizzazione dell’area da dedicare agli animali; del posizionamento dei banchi; del coinvolgimento e valorizzazione di tutti i contributi proposti da cittadini e associazioni che storicamente hanno collaborato per la riuscita delle diverse manifestazioni organizzate sul territorio; della vigilanza notturna su tutta l’area interessata dall’evento.

Il Comune cerca inoltre un secondo operatore per l’organizzazione e gestione della parte di pubblico spettacolo della Mostra, che si terrà in piazza Provenzali, nel Parco di Nassiriya e in via Cenami, organizzando spettacoli, sfilate, interviste, balli, esibizioni e musica. Dovrà inoltre fornire le strutture necessarie (palchi, sedie, ombrelloni), apposita scenografia e musica; e coinvolgere le associazioni sportive del territorio negli spettacoli; e infine reperire bagni chimici.

I due operatori economici dovranno inoltre predisporre le pratiche amministrative necessarie per lo svolgimento dello spettacolo, un piano di sicurezza della manifestazione, le pratiche relative all’impatto acustico, le autorizzazioni Siae e tutti gli adempimenti amministrativi.