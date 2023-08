Morto l’anziano pedone Brunini non ce l’ha fatta Gravissimo il centauro

Purtroppo non ce l’ha fatta Fulvio Brunini, 87 anni di Querceta, a sopravvivere all’investimento subito da una motocicletta domenica nel tardo pomeriggio. Ferito anche il centauro, un 51enne ungherese residente a Seravezza che si trova ricoverato in progrosi riservata in condizioni gravissime. L’incidente si è verificato in via Alpi Apuane mentre l’anziano stava recandosi a piedi alla sagra del Ranocchio a cui i suoi familiari collaborano da anni. Brunini attraversava la carreggiata in direzione Massa quando è stato travolto e proiettato in avanti per alcuni metri. L’impatto è stato violento e le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. Portato all’ospedale di Cisanello in elicottero, è poiu deceduto al pronto soccorso. Grave anche il motociclista, soccorso in codice rosso e portato anche lui all’ospedale pisano: il cinquantenne infatti ha battuto contro un palo della luce prima di finire, assieme alla moto, giù nella scarpata. La sagra del Ranocchio è stata annullata tra la disperazione dei presenti che ben conoscevano Brunini e la sua famiglia. Sul posto per i soccorsi sono intervenute l’auto medica e le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Forte dei Marmi, oltre a carabinieri e polizia municipale di Seravezza per i rilievi: grazie ad una telecamera non sarà difficile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La famiglia Brunini è sempre stata impegnata nelle attività di contrada: la moglie impegnata a fare i tordelli in sagra, la figlia Sonia (titolare del panificio Mancini e dell’Angolo del buongustaio a Querceta) tamburina e volontaria attiva era alla cassa. E anche le altre figlie Patrizia ed Elisabetta hanno sempre dato una mano. Fulvio Brununi la mattina si era messo al lavoro, come sempre ad affettare e distribuire il pane e, intorno alle 19, stava tornando alla postazione della sagra. "La comunità è distrutta, siamo a pezzi" dice il presidente del Ranocchio Roberto Leonardi. Infatti domenica sera la sagra è stata annullata, ieri sera la decisione di riprendere la tradizione proprio dopo il consulto con la famiglia. "Saremo ai nostri posti, col pensiero e col cuore vicini a una famiglia gialloverde che ha sempre onorato i nostri colori, e alla stessa maniera noi proveremo a onorare l’impegno e la dedizione dimostrata anche in questa occasione proseguendo la nostra sagra. “Una carezza con i guanti sul tuo viso occhi stanchi, ti dirà di andare avanti quando ridi quando piangi” Ciao Fulvio, non ci sono parole, ma grazie di tutto".

Francesca Navari