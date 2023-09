Morto cadendo dal trattore. Voleva rimuovere un ramo

Una rovinosa caduta dal trattore probabilmente è stata la causa della morte dell’operaio albanese di 43 anni, Roland Cizmja, avvenuta nel pomeriggio di lunedì scorso sopra il quartiere di Frati di Camaiore.

Un destino tragico quello di ‘Landy’, padre di tre bambini piccoli, che intorno alle 18 di due giorni fa è stato trovato morto lungo la via Colletto Santucci con un’evidente ferita al cranio: accanto a lui il trattore della ditta Ceragioli Costruzioni con l’escavatore caricato sopra. A ridosso un ramo caduto casualmente, che bloccava il transito. Persone che erano passate dalla stradina al mattino hanno riferito che a terra non c’erano rami. Il che fa ritenere che il ramo sia venuto giù poco prima del passaggio del trattore: l’operaio sarebbe sceso per spistarlo, ed è caduto.

Ieri erano ancora in corso gli accertamenti: il Cizmja aveva caricato appunto l’escavatore sul mezzo dopo averlo ritirato da un magazzino in zona per eseguire le operazioni consuete di movimento terra per conto della ditta Ceragioli. Il titolare, Stefano Ceragioli, non rilascia dichiarazioni ancora sconvolto dall’evento: ieri mattina era a all’ospedale di Lucca dove si stavano svolgendo le analisi sulla salma. Dal dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro scaturisce, come ipotesi più probabile del decesso dell’operaio, la sua caduta da quasi due metri nell’intento di svincolare il mezzo dal ramo caduto dal ciglio destro della carreggiata: la strada sale infatti in collina delimitata da un poggio con alberi e rami involti e a rischio.

Sembrerebbe che il Cizmja non sia morto sul colpo, ma sia rimasto disteso a terra in quel luogo isolato fino al passaggio di residenti che hanno poi chiamato i soccorsi. La moglie Esmeralda è travolta dal dolore più cupo, nella casa di via Battisti, circondata dai fratelli del marito e dai familiari. “Una famiglia di bravissime persone”, dicono i vicini. Nilo Ratti, ex presidente della Misericordia, li conosce da quando sono giunti anni fa in Italia: “Lavoratori, brava gente, che si rimbocca le maniche: una vera tragedia”. La famiglia ha vissuto prima in via Vittorio Emanuele e poi in via Battisti: sono conosciuti e la vicenda ha sconvolto la comunità. Il Pd di Camaiore invia una nota con l’appello a “portare il tema della sicurezza sul lavoro al centro“.

Isabella Piaceri