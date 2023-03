Morto a 85 anni Oliviero Gaina L’infermiere dal cuore d’oro

All’età di 85 anni è deceduto, a causa di una malattia contro la quale ha combattuto per tanto tempo Aliviero (per tutti Oliviero) Gaina, infermiere conosciutissimo a Piano di Conca per la sua generosità e la sua prontezza nell’aiutare chi aveva bisogno. Oliviero era stato perfino premiato nel 2014 durante la tradizionale festa del Comune di Massarosa tra le “Magnifiche Eccellenze” del territorio.

"In paese il nome Oliviero veniva pronunciato – si leggeva tra le motivazioni – ogni qualvolta una persona si trovava nelle condizioni di dover ricorrere all’aiuto di un sanitario o di un consiglio per la cura di un proprio caro. Pronunciare quel nome voleva dire avere un soccorso immediato, generoso e prevalentemente gratuito". Oliviero era un infermiere all’antica, che prestava soccorso a 360 gradi grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza: si prodigava in modo quasi illimitato verso quelle persone che si trovavano in condizioni di disagio fisico, di immobilità e rappresentava per i familiari un supporto e un aiuto impagabile. "La sua competenza in ambito sanitario era accompagnata da uno spirito burlone e bonario – raccontano gli amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questi giorni di dolore – con il quale riusciva, anche nelle condizioni di grande sofferenza, a sollevare il morale dei malati e dei suoi cari". Inoltre era un accompagnatore instancabile nei viaggi verso Lourdes e gli altri luoghi di fede e si impegnava nella raccolta di fondi e aiuti per sostenere chi non poteva affrontare economicamente questi viaggi.

Lascia i fratelli e i tanti amici e pazienti che lo stimavano. Le esequie, curate dall’impresa funebre Ferrante, si svolgono oggi alle 15 alla chiesa di San Francesco d’Assisi a Piano di Conca, la salma sarà poi tumulata nel cimitero del paese.

D.P.