La morte di Sofia nella piscina. "Non è stata una tragica fatalità". Il pm: "Processate gli indagati"

Estate 2019: i rilievi furono effettuati dalla Capitaneria di porto di Viareggio subito dopo la tragedia consumata nella piscina del bagno “Texas“

Marina di Pietrasanta, 4 marzo 2023 – “La morte di Sofia non è stata una tragica fatalità: chiediamo condanne esemplari affinché episodi del genere non si verifichino mai più". È un fortissimo desiderio di giustizia quello manifestato ieri mattina al Tribunale di Lucca dai familiari di Sofia Bernkopf, la 12enne di Parma morta il 17 luglio 2019 all’Opa di Massa quattro giorni dopo l’incidente nella piscina del bagno “Texas“ di Marina di Pietrasanta. In aula si è svolta infatti l’udienza preliminare del processo che vede sette persone indagate per il reato di omicidio colposo aggravato. L’epilogo è stata la costituzione dei familiari a parte civile e la loro richiesta, insieme a quella del pm Salvatore Giannino, di un rinvio a giudizio. Di contro, i legali degli indagati – i quattro proprietari dello stabilimento, due bagnini e il costruttore della piscina – hanno deposto chiedendo il non luogo a procedere.

Uno di loro, però – il difensore di un bagnino – non si è presentato a causa di un impedimento e pertanto se ne riparlerà il 30 marzo insieme alle repliche del pm. Udienza che terminerà con il pronunciamento da parte del gup Alessandro Trinci, ossia andare a processo oppure no. A costituirsi parte civile, ieri in aula, sono stati i genitori di Sofia, Edoardo Bernkopf e Vanna Broia, il fratello gemello Tommaso Bernkopf e le sorelle maggiori Giulia e Vittoria Bernkopf, patrocinati dall’avvocato Stefano Grolla del foro di Vicenza. Il pm, in particolare, ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati sulla base delle prove raccolte in fase di indagine dalla Capitaneria di porto di Viareggio, specie per quanto riguarda le carenze riscontrate in in tema di sicurezza.

Quel giorno la 12enne si era tuffata nella vasca dell’idromassaggio, profonda solo 80 centimetri, ma secondo l’accusa i capelli rimasero impigliati nel bocchettone. "La morte di Sofia – scrivono i suoi familiari – non è stata una tragica fatalità, ma è stata causata da condotte commissive e omissive. Per questo abbiamo chiesto il rinvio a giudizio degli indagati al fine di poter dimostrare la loro responsabilità e, in memoria della piccola Sofia, venga finalmente fatta giustizia con condanne esemplari che possano essere deterrenti in futuro per il verificarsi di tragedie così assurde e insensate. I difensori degli indagati hanno tentato di scaricare reciprocamente le responsabilità sugli altri indagati".