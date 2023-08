"Morte non prevedibile" Asl e il caso della neonata È stata disposta l’autopsia

"Una morte non prevedibile". È la sintetica posizione espressa dall’ufficio comunicazione della Asl Toscana nord ovest in merito alla scomparsa di una neonata avvenuta appena cinque ore dopo il parto. Nelle prossime pre è attesa l’autopsia che farà chiarezza su un dramma dai contorni ancora da definire. La vicenda ha scosso la Versilia intera dove la coppia è molto conosciuta: la mamma, una 35enne, giovedì scorso ha avuto le doglie dopo aver compiuto regolarmente l’intero ciclo dei nove mesi di gravidanza.

Un travaglio rapido e un parto naturale veloce e senza grossi problemi. La piccolina è venuta al mondo intorno alle 22.30 per la gioia dei genitori e di tutti i parenti presenti. Un sogno realizzato, un fagottino dolcissimo da stringere al petto.

Nel giorno più bello per la vita di una donna, qualcosa, improvvisamente, è andato storto. Dopo appena cinque ore quella piccolina dagli occhi meravigliosi già aveva finito, ingiustamente, di assaporare la vita. È stata proprio la mamma ad accorgersi, in piena notte, che la neonata stava male: quell’intuito naturale l’ha convinta che quel respiro non era regolare. E così il personale sanitario si è precipitato in camera ed è iniziata la corsa disperata per salvare quella minuscola creatura tra la disperazione di tutti i presenti. Dalla gioia al dramma in poche ore e senza un perché.

L’ufficio stampa dell’azienda sanitaria conferma che è stato richiesto un riscontro diagnostico dal primario (al momento non sarebbe interessata la procura): l’autopsia sarà infatti eseguita nelle prossime ore dal professor Vincenzo Nardini direttore dell’unità di Anatomia Patologica 2 dell’ospedale di Pisa e vero luminare del settore. Ha partecipato e partecipa attivamente (in qualità di relatore e partecipante ad attività congressuali in ambito di anatomia patologica (Surgical pathology e della patologia neonatale e dell’unità feto-placentare) ed è stato autore di articoli su riviste a stampa ingerlse in ambito di Anatomia Patologica e della patologia neonatale e dell’unità feto-placentare.

Sarà lui dunque a confermare o meno se questa tragedia sia da classificare come ’morte bianca’ o ’morte in culla’, che colpisce un bebè ogni 2mila.

