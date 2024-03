Morte Lucarini Spazio intitolato all’ex vigilessa

Il suo nome resterà per sempre inciso in una targa nei luoghi in cui aveva prestato servizio per una quindicina d’anni. A un anno e mezzo dalla tragica scomparsa di Anna Lucarini, il Comune e la polizia municipale rendono omaggio all’ex vigilessa di 58 anni morta sulla Sarzanese a bordo della macchina condotta dal marito, che andrà a processo con l’accusa di omicidio volontario.

La cerimonia si terrà sabato mattina alle 11 alla sede del comando in via Marconi, con l’intitolazione di uno spazio al piano terra, in prossimità dell’ufficio infortunistica, insieme alla targa che verrà scoperta alla presenza delle principali autorità cittadine oltre ovviamente al corpo di polizia municipale, a partire dal comandante Giovanni Fiori fino agli agenti che non hanno mai dimenticato la loro ex collega scomparsa in maniera così improvvisa e tragica il 9 ottobre 2022. Con una svolta clamorosa avvenuta lo scorso ottobre, a un anno da quello che sembrava solo un incidente stradale. Il marito, Daniele Mazzolini, è infatti accusato di aver volontariamente sterzato per andare a sbattere contro un albero. Dopo il violento impatto l’auto prese fuoco e per la Lucarini non ci fu scampo.

d.m.