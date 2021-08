Viareggio, 18 agosto 2021 - Si è svolto ieri pomeriggio il riscontro diagnostico sulla salma di Katia Lamberti: i medici hanno richiesto un’autopsia ospedaliera per dare una spiegazione alla morte della trentenne. Ma ci vorranno almeno 40 giorni per elaborare i risultati, dunque per chiarire ciò che sospettano i sanitari: ovvero che il decesso sia sopraggiunto per una complicanza acuto cardio-respiratoria della malattia Sars Cov2. Per il Covid. Katia si sarebbe dovuta vaccinare a fine mese, ma prima di ricevere la dose si è contagiata. E dopo cinque giorni di malesseri modesti, un po’ di febbre, qualche colpo di tosse, ha avuto un peggioramento repentinamente. Domenica mattina, giorno di Ferragosto, si è svegliata con la febbre alta.



Intorno all’una ha iniziato ad accusare dei forti dolori, nel giro di mezz’ora si è aggravata fino a perdere il respiro. E perdere i sensi. Il suo compagno, Emanuele, ha chiamato i soccorsi. Ma quando Katia non rispondeva più, ha deciso di caricarla in auto e l’ha portato al Pronto soccorso del Versilia. Qui la giovane donna è arrivata intorno alle 14 già in arresto cardio-respiratorio. I medici dell’emergenza per oltre un’ora hanno provato a riportarla in vita, praticando la rianimazione cardipolmonare avanzata. Ma Katia non ha più ripreso conoscenza. Soltanto l’autopsia potrà chiarire se ad ucciderla sia stato proprio il virus. Ieri , alle 14, nella sala Covid dell’obitorio dell’ospedale San Luca di Lucca il medico legale Dunia Bonuccelli ha dunque proceduto con l’autopsia. Accanto a lei anche il dottor Vito Vitale, medico di fiducia, incaricato dalla famiglia Lamberti. Per arrivare al responso si attendono adesso risultati degli esami di laboratorio, virologici e istologici, che saranno pronti tra 40 giorni. Mentre in serata la salma di Katia è stata restituita alla famiglia, ed è tornata a Viareggio.



Tutta la città in queste ore si è stretta intorno alla famiglia Lamberti. A mamma Caterina, al papà Alfonso; ai fratelli Cosimo; Daniele; Vito e Pasquale. Accanto da Emanuele, Lele, che ha amato Katia sin dal primo istante; ai suoceri; alle cognate; ai nipotini. "Eri una ragazza speciale – la ricorda l’amica Enza –. Avevi un cuore grande, sempre pronta ad aiutare gli altri". Era bellissima Katia, "Ma soprattutto era gentile, e questo la rendeva ancora più bella" aggiunge Nunzia.



La salma rimarrà oggi presso la Casa funeraria Ferrante, in via Fratelli Cervi 1. Il funerale, sempre a cura delle onoranze funebri Ferrante, si terrà domani alle 10 nella chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago. Dopo la funzione seguirà la tumulazione nel cimitero della Misericordia.



mdc