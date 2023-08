Morte di Alessio a Pietrasanta: Autopsia attesa in questi giorni

Ancora nessuna novità in merito alla tragica scomparsa di Alessio Pellegrini, l’imprenditore pietrasantino di 46 anni, titolare di un’azienda edile di Capezzano Pianore, morto giovedì scorso dopo essere caduto da un’altezza di nove metri mentre stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone della ditta di marmo “Savema“, sull’Aurelia in località Pontenuovo. Un’attesa, per i suoi familiari, che allunga lo strazio di chi non sa quando potrà dare l’ultimo saluto al proprio caro. A cinque giorni dall’incidente, i genitori Pietro e Giuseppina e la sorella Serena non sanno infatti quando verrà effettuata l’autopsia sulla salma del loro adorato Alessio. Di conseguenza non riescono a dare una risposta certa alle tantissime persone che chiedono quale sarà la data dei funerali.

L’unica certezza è che la salma è stata trasportata dall’obitorio dell’ospedale “Versilia“ a quello di Lucca in attesa che il magistrato disponga l’esame affidandolo al medico legale. Il che, a regola, dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Per la famiglia Pellegrini lo scorrere del tempo di certo non aiuta, sebbene da giovedì scorso siano davvero tante le persone che stanno facendo di tutto per far sentire la propria viccinanza e il proprio affetto in un momento così duro e straziante. La speranza è che la giornata di oggi porti, finalmente, qualche novità.

d.m.