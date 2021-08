Viareggio, 22 agosto 2021 - Una denuncia per capire come è morta Katia e se ci siano o meno delle responsabilità da parte dei medici.

E’ stata presentata in Procura a Lucca la denuncia contro ignoti per la morte di Katia Lamberti, la giovane donna di Torre del Lago deceduta all’ospedale Versilia. In attesa degli esiti dell’autopsia (che dovrà accertare se la donna è morta a causa del Covid, cui era positiva) il padre, Alfonso Lamberti, tutelato dall’avvocato Lorenza Calvanese del foro di Arezzo, chiede alla magistratura di chiarire se ci sono state responsabilità mediche e per questo ha chiesto il sequestro probatorio delle cartelle cliniche relative all’intervento di chirurgia estetica cui la figlia si era sottoposta poco tempo prima e il sequestro anche delle telefonate al 118.

La famiglia si è riservata il diritto di costituirsi parte civile in caso di processo. Una vicenda che ha destato molta impressione nella zona. Katia aveva il covid e ha avuto i primi sintomi importanti intorno al 10 agosto. Poi un rapido peggioramento della situazione. Il fidanzato ha fatto in tempo solo a portarla in ospedale, dove è deceduta nonostante ogni tentativo di rianimazione.