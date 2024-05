Montorzi e i ragazzi della Croce Verde

Venticinque anni fa. E’ l’arco di tempo che ci separa dalla scomparsa di una persona che viene ricordata non solo per l’amore per la città e la ‘sponda’ Croce Verde del volontariato sociale e sportivo, ma anche per la dignità con la quale ha affrontato per molto tempo quella maledetta malattia, che poi l’ha fiaccato fino alla prematura scomparsa a soli 57 anni: Alfredo Montorzi. Ecco, siamo convinti che non appena molte persone leggeranno questo nome, un brivido di commozione percorrerà il loro corpo. Sì perché Alfredo è stato una seminatore di buone maniere, di impegno quotidiano per il prossimo, di passione per tutto quel che faceva.

Marittimo per tradizione di famiglia, aveva poi dovuto ‘fermarsi’ sulla terra ferma, soprattutto quando la perfida malattia aveva cominciato a mandare i suoi segnali. Alfredo aveva affrontato con carattere e determinazione le cure, trovando anche il tempo per coltivare un antico amore giovanile per la Croce Verde, in particolar modo attorno al campo sportivo “Giuliano Basalari” (un altro personaggio gigantesco della storia viareggina), dove tutti i ragazzi erano come se fossero suoi figli. Chiedete a chi ha frequentato quell’ambiente chi era Alfredo Montorzi, che cosa facesse nell’interesse del gruppo e dei giovani che si avvicinavano allo sport. Lui metteva a disposizione il suo bagaglio di esperienze, la disponibilità, l’impegno organizzativo e soprattutto la bontà di pensiero che poteva aiutare in un periodo di formazione psicologica e fisica per i ragazzi. Purtroppo la malattia non gli dava tregua. Lo martellava. Ma lui – lo potrebbe raccontare con dovizia di particolari la moglie Lina, che è stata al suo fianco per tutta la vita – non voleva rinunciare agli impegni, uomo di parola qual era, con la Croce Verde, intesa in tutte le sue sfaccettature sul territorio. Impareggiabile e minuzioso organizzatore di eventi, innamorato del mare e del salmastro che si portava addosso, Alfredo Montorzi ha lasciato un bellissimo ricordo.

“Una persona perbene con un cuore d’oro”: è questo l’identikit che molti dei suoi amici e coetanei, continuano a ripetere nel tempo, ogni volta – cavalcando l’onda dei ricordi – riaffiorano immagini o aneddoti, anche quelli struggenti, nei quali compaiono anche altri fuoriclasse dell’ambiente Croce Verde come Giuliano Olivi, Dante Ramacciotti o Giovanni Poletti. 1942-1999, Alfredo Montorzi: grazie per l’esempio che hai lasciato.