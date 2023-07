Montigiano 2022, Comitato denuncia degrado e mancanza di interventi

Alza la voce il Comitato Montigiano 2022 per denunciare lo stato di degrado in cui versa il borgo. "Strade piene di buche, asfalto divorato dalle intemperie, poggi che franano, rami e alberi pericolanti, illuminazione del cimitero da sistemare – scrive il presidente Alessandro Baccelli –; è questa, a un anno di distanza dall’incendio che ha divorato quasi mille ettari di territorio, la situazione a Montigiano".

"Il borgo più colpito è anche quello più dimenticato dall’amministrazione – continua – che nonostante gli impegni presi, è di fatto latitante. Noi residenti, che ci siamo rimboccati le maniche, siamo stanchi delle promesse. Più volte abbiamo rappresentato i problemi concreti che ostacolano la vita di tutti i giorni, come quello di poter usare in sicurezza la viabilità pubblica. Ma risposte esaurienti non ce ne sono state. Non è corretto nascondersi sempre dietro a problemi di bilancio economico ed è per questo motivo – conclude il presidente – che in assenza di interventi rapidi e risolutivi, valuteremo se ricorrere nelle sedi opportune per far valere i nostri diritti".

