Montemagno Un "simposio" in ricordo del Leccio di Gaber

Montemagno è pronta a diventare la capitale delle sculture lignee: domani si terrà il secondo "Simposio" a tema, con tanti professionisti della pratica scultorea del legno che, armati di motosega, daranno attiva dimostrazione di come un tronco di albero, se plasmato, può davvero abbellire il paesaggio. Ideatore dell’iniziativa è Marco Morotti, artista noto per il suo impegno nel recupero del legname del secolare Leccio di Montemagno da cui ha ricavato "L’Angelo dei Sogni". Per l’occasione, Montemagno ospiterà veri e propri artisti del legno: da Cantagallo arrivano Ivan Butelli e Luca Simoni di Motosegarte, mentre dall’Altopiano di Asiago sbarcano Eros Lazzaretti e William Rossi del Team Carving Marobin. "Un progetto composito e ambizioso in cui crediamo molto – spiega Morotti –; il nostro obiettivo è offrire, dopo il crollo del Leccio, una nuova caratterizzazione a Montemagno, paese che ha tutte le carte in regola per poter diventare un punto di riferimento per la scultorea lignea. Un percorso nato proprio dal ricordo del Leccio e che deve proseguire".