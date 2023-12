Montagna penalizzata: "Disagi per gli alunni"

Il primo a lanciare l’allarme è stato proprio il sindaco di Stazzema Maurizio Verona che ha inviato una missiva-appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni appellandosi alla necessità di tutelare l’autonomia dell’Istituto Martiri di Sant’Anna di Stazzema come punto di riferimento per mantenere la memoria storica dell’eccidio. "Se l’obiettivo è quello di ridurre il numero dei dirigenti scolastici e dei dirigenti dei servizi amministrativi e di segreteria, come evidenziato dalla delibera regionale che recepisce il decreto interministeriale, con l’accorpamento ad altri Istituti di Pescaglia e Stazzema, questo obiettivo non si raggiunge – evidenziano i sindaci Verona e Bonfanti – in quanto questi due istituti avevano già la reggenza cioè condividevano queste figure professionali già con un altro Istituto. Chiediamo una revisione dei criteri perché l’ipotesi di accorpamento degli Istituti Comprensivi, se è vero che non riguarderà la chiusura dei plessi scolastici, creerà comunque un enorme disagio agli abitanti dei nostri comuni che già vivono in un territorio morfologicamente diviso e frastagliato, andando inoltre a rallentare se non a interrompere del tutto quegli iter progettuali che nascono dalla condivisione degli Istituti stessi con le amministrazioni comunali e che hanno portato negli anni ad attività che hanno notevolmente alzato la qualità dell’offerta formativa".

"Solo il mantenimento dell’attuale assetto – concludono Verona e Bonfanti – permetterà di garantire continuità all’offerta didattica in corso, portare a compimento le progettualità innovative attivate e consentire ai Comuni di poter attuare strategie per limitare lo spopolamento nei comuni montani come Bagni di Lucca, Pescaglia e Stazzema”.