Monastero di Gello a rischio, Fratelli d'Italia chiede interventi di restauro

Niente fondi dal Pnrr per il monastero di Gello, basilica romanica del XII secolo donata nel 1963 al comune di Camaiore. "Risale a più di vent’anni fa il consolidamento della chiesa mediante la collocazione di una gabbia di traverse metalliche – ricorda la consigliera di Fratelli d’Italia Rita Lari – ma ad oggi le condizioni restano critiche e si rischia di perdere tutto. Spiace dover constatare un completo disinteressamento da parte delle recenti amministrazionii. Che vengano messi in sicurezza i ruderi esistenti, che venga ripulita la zona e inserita nel circuito turistico della nostra terra: così è solo una vergogna. Nemmeno l’amministrazione Pierucci ha previsto un intervento, come si evince dai documenti di bilancio, ma di fronte a tanta ricchezza storica è il caso di fare qualcosa di concreto. Voglio quindi sensibilizzare gli attuali amministratori, occorre che qualche esperto si prenda a cuore la questione e inizi un percorso di restauro e valorizzazione. Peccato non essere intervenuti anche attraverso il reperimento di fondi europei o del Pnrr".