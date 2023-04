Sputava dentro il bar, molestie al titolare: Condannato ottantenne

Forte dei Marmi, 4 aprile 2023 – Sputava a terra davanti ai clienti, si soffiava il naso per infilare i fazzoletti nella tazzina e portava via i quotidiani. Un comportamento incivile, assillante e ripetuto, tanto da diventare motivo di ansia per il titolare di un noto bar storico del centro che si è trovato costretto a sporgere denuncia. Ieri è stato condannato per molestie e diffamazione a mezzo facebook A.B., fortemarmino di 84 anni, per il quale è stata stabilita – pena sospesa – la multa di 800 euro, oltre a una provvisionale di 1500 euro (la quantificazione del danno avverrà poi in sede civile) oltre a più di 4000 euro di spese legali. I fatti risalgono al 2019 quando l’ottantenne inizia a tenere atteggiamenti molesti e provocatori nei confronti del titolare del bar e della clientela: secondo quanto riportato nella denuncia sputava sul pavimento, si soffiava il naso al bancone con le salviettine presenti riponendole poi nelle tazzine del caffè e portava via i quotidiani a disposizione del pubblico dopo averli letti. E non è tutto visto che lo stesso aveva anche pubblicato commenti poco gradevoli sui social esternando come "in quel bar si mangiasse male e il posto fosse sporco".

Non mancava poi di scattare foto con il suo cellulare fuori e dentro il locale. Oltretutto, di fronte ai richiami del proprietario dell’attività a tenere atteggiamenti più ortodossi, il pensionato ha persistito, sostenendo in un post su facebook di essere stato aggredito verbalmente. A quel punto la decisione di porre fine a quell’incubo presentando denuncia querela nei confronti dell’anziano e l’inizio di un iter giudiziario durato oltre tre anni, con la comparsa di numerosi testimoni, tutti noti fortemarmini clienti del caffè. Uno di loro ha addirittura confermato che A.B. aveva pronunciato frasi ingiuriose ritenendo i dipendenti maleducati e incapaci di stare al servizio della gente, "trattenendo per qualche ora i quotidiani nonostante ci fossero altri interessati a leggerli".

"Siamo soddisfatti della sentenza – commenta l’avvocato James Popper legale del titolare dell’attività – perché il mio cliente stava soffrendo molto di questa vicenda con grave stato d’ansia certificato (ansia, irritabilità, insonnia con risvegli notturni) e un forte sentimento di inquietudine, tanto che non riusciva più a stare al lavoro quando entrava questa persona".