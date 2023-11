Moda e musica. Ricco weekend con tanti eventi

“Benvenuti in Atelier" a Borgo Solaio oggi e domani. Nel pomeriggio di oggi si parte alle 15 con una chiacchierata sulla cucina e la moda con Andrea Geminiani del ristorante “Filippo“ e Sabrina Mattei (nella foto). Per proseguire con “Trama d’Autore”, il patrimonio delle tessandole con Loredana Barsanti. La giornata prosegue alle 17, con la presentazione dei nuovi pezzi unici di Borgo Solaio. Il programma di domani prevede invece una passeggiata nel parco “andar per castagne” alle 10 e la presentazione, alle 11, del nuovo laboratorio di Borgo Solaio con la linea per la casa. Alle 15 è previsto un

workshop per provare a creare una Borgo Solaio e si chiuderà la giornata con un tè e biscotti del ristorante Filippo. Nata nel 2016 come impresa artigiana, fondata da Sabrina Mattei, ideatrice e realizzatrice delle borse intrecciate con nastro di juta e altri materiali, Borgo Solaio si presenterà al pubblico con le ultime novità, ma anche con passeggiate nella natura e le prelibatezze del ristorante Filippo. Prenotazione necessaria con whatsapp al n. 3395937453.

Weekend ricco di novità anche in casa Bussola: oggi due novità: nella sala principale si inagura “Viva“, nella seconda sala esordisce la Pinkhouse, un progetto nato da giovani imprenditori locali. “Viva“ è il nuovo format del locale: maschere, coriandoli, pallonicini sono lo sfondo di un prodotto musicale festoso. Domani dalle 17 alle 24 spazio al revival con Music Hall, un altra novità. Una giornata di musica con cena a buffet nella storica sala del Bussolotto.