La Misericordia è in bilico. Non c’è tempo da perdere: "Senza soldi tutti a casa"

Marina di Pietrasanta (Lucca), 25 maggio 2023 - Il presente è fatto di volontari che nell’ultimo anno hanno versato ben 6mila euro di tasca propria per garantire spese e servizi. Il futuro invece è a tinte fosche perché se i conti correnti della Misericordia di Tonfano non verranno sbloccati, il macigno delle incombenze finanziarie si abbatterà sulla sede di piazza Villeparisis decretandone la chiusura. Quella sede in cui veniamo accolti da Stefano Forno e Caterina Acci, referenti del gruppo volontari, scettici sull’annuncio del sindaco in merito al trasferimento del pignoramento dai conti correnti al villino di via XIX Settembre.

"Domenica durante le visite mediche gratuite al pontile – spiegano – ce ne ha parlato ma senza ipotizzare scadenze. Abbiamo sentito un avvocato: dice che legalmente è fattibile, ma non in una settimana come annuncia il sindaco. Ci vorrà più tempo. Il fatto è che entro giugno all’Agenzia delle entrate va pagata la rottamazione sull’Iva, vicenda legata a una vecchia indagine della Finanza in materia di evasione fiscale a causa di anomalie nella gestione del servizio funebre. L’importo è stato ridotto da 1.2 milioni a 60mila euro, in un’unica rata: se non rispettiamo la scadenza tornerà a 1.2 milioni. Più un’altra rottamazione, rateizzata. Se ci sbloccano i conti entro fine mese, subito dopo le elezioni, potremo procedere con i pagamenti, altrimenti si chiude".

Forno e Acci si domandano perché, dato che il debito verso il Comune è iniziato nel 2014, il funzionario si è mosso solo ora: "Pignorare la liquidità è la mossa più semplice e scorrevole, nessuno lo contesta, ma non sono state fatte altre valutazioni e così ci siamo ritrovati questo peso sul collo". Poi una bacchettata all’ex magistrato dell’associazione: "È stato mal gestito l’incasso della vendita di Villa Laguidara, pari a 4.7 milioni di euro. Primo perché poteva essere fatto un piano di rientro più ampio. Secondo, la vendita è stata fatta in fretta e furia, altrimenti avrebbe potuto assicurare un’entrata maggiore".

Infine i servizi: Forno e il commissario Massimiliano Iacolare erano andati in Comune tra ottobre e novembre per ottenere il via libera a ricostituire il magistrato: "Se tutto va bene a fine luglio sarà pronto. Ma ci serve ’ossigeno’. Benzina, gomme, pranzi a chi fa il turno, l’assicurazione per le ambulanze e i pulmini per il trasporto sociale vanno avanti solo grazie ai volontari che pagano di tasca propria. Ecco perché il centro prelievi non può aprire: il rischio è chiuderlo dopo un mese perché non si riesce a pagare le bollette. Il 1° giugno parte la stagione e la popolazione qua passerà da 1.200 a 6mila persone, più i turisti. Se prima facevamo 12-15 uscite al giorno, ora il rischio è che per una puntura sia intasato l’ospedale. Abbiamo trovato anche un medico disponibile a gestire un ambulatorio di primo soccorso: con cosa lo paghiamo?".