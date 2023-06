Misericordia, profumo di rinascita A luglio riapre il centro prelievi

di Daniele Masseglia

Due anni in apnea, tra disagi logistici, difficoltà economiche e un danno d’immagine di quelli che fanno davvero male e lasciano i segni. Da tempo però la Misericordia di Tonfano ha rialzato la testa e questi sforzi finalmente stanno per vedere la luce con una duplice svolta che per la storica confraternita di piazza Villeparisis profuma di rinascita. La prima è attesa ai primi di luglio con la riapertura del centro prelievi, la cui porta era stata a chiusa a doppia mandata il 1° aprile. La seconda riguarda la convocazione dell’assemblea dei soci per ricostituire entro settembre il magistrato (ossia il consiglio direttivo) in modo da chiudere la brutta esperienza del commissariamento, scattato nel maggio 2021 tra lo sconcerto di una comunità intera.

Entrambe le scadenze hanno il beneficio del dubbio in quanto non ancora ufficiali, ma il cammino è tracciato. Innanzitutto c’è la corsa contro il tempo per far ripartire il centro prelievi, passaggio che vede il commissario Massimiliano Iacolare, imsieme ai due referenti del gruppo volontari Stefano Forno e Caterina Acci, lavorare in questi giorni gomito a gomito con il sindaco Alberto Giovannetti con l’obiettivo di dare di nuovo gambe al servizio a partire da luglio. Nel frattempo i soci stanno ricevendo le raccomandate per le ri-elezioni del magistrato, appuntamento a cui potranno votare circa 100 dei 300 soci che hanno fatto la tessera dando un importante contributo all’associazione. L’assemblea è attesa per fine luglio e le elezioni ai primi di settembre.

Un notevole sostegno, infine, è arrivato anche dalla “Battigiata“, promossa mercoledì sera dal Consorzio mare Versilia. All’appello hanno risposto oltre 200 partecipanti, i quali hanno consentito agli organizzatori di raccogliere oltre 1.200 euro proprio per sostenere i volontari della Misericordia di Tonfano.