Misericordia al voto a Marina di Pietrasanta: Pagina social oscurata

La Misericordia di Tonfano pronta a uscire dal tunnel del commissariamento. Domani infatti si vota per il nuovo consiglio che finalmente farà ripartire l’Arciconfraternita, anche se l’attesa per le elezioni si fa particolarmente avvelenata. La pagina facebook dell’associazione è stata infatti oscurata con il messaggio "Mettere zizzania è il lavoro dei falliti": secondo rumors ad inasprire gli animi sarebbero stati alcuni attacchi pubblicati da alcuni contro i raprpesentanti del ’nuovo’ all’interno della Misericordia. Da lì la decisione di sospendere il canale social fino alla conclusione delle elezioni. Con le elezioni di domani infatti si ricostituirà il magistrato dopo due anni di commissario con Massimiliano Iacolare che si è trovato a gestire le difficili condizioni in cui versa l’ente. Sono 104 gli aventi diritto al voto e per abbattere i costi di convocazione gli elenchi dei candidati sono stati esposti nella sede della Misericordia: dalle urne usciranno i nomi dei 7 componenti, più 3 probiviri; poi saranno osservati tre giorni di stop per eventuali reclami o osservazioni, al termine dei quali la commissione elettorale deciderà – entro dieci giorni – di fare una riunione per valutare il nuovo consiglio che, nella prima seduta, ha l’obbligo di eleggere le cariche. Presumibilmente dunque per metà settembre saranno ufficializzati i nomi del presidente (tra i papabili si vociferano i nomi di Caterina Acci e Stefano Forno referenti del gruppo volontari), del vice, del segretario e dei consiglieri. Una nuova gestione che erediterà una situazine di bilancio assai critica.