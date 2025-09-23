Miracolo e Taddeo. Quante anticipazioni per l’immediato futuro

Ieri in occasione della conferenza stampa conclusiva del 71° Festival Puccini, sia il direttore artistico della rassegna, Angelo Taddeo, che il presidente della Fondazione, Fabrizio Miracolo, hanno fatto alcune succose anticipazioni sull’edizione 2026 della kermesse e anche sulle tante iniziative già in cantiere da parte appunto della Fondazione.

"Io credo che quest’anno il festival abbia avuto un’importante svolta artistica e la dimostrazione di ciò è stata che tutti i maggiori artisti sono venuti qui – ha esordito con soddisfazione Angelo Taddeo –. A Verona (il riferimento è al festival che si svolge all’Arena, Ndr.) dicono che copiamo i cast. Questo vuol dire che diamo fastidio e questa cosa mi diverte molto e mi dà nuovi stimoli".

Poi Taddeo ha fatto alcune importanti anticipazioni sui cast dell’edizione 2026, che sarà anche caratterizzata dal centenario della Turandot, con tanti ritorni tra gli artisti già ospiti nel 2025. Nelle serate di debutto ci saranno ad esempio per Turandot Anna Pirozzi, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, per Fanciulla del West Anna Pirozzi, Yusif Evyazov e Claudio Sgura con Daniel Oren sul podio, per Tosca tornerà Eleonora Buratto. Per la Bohème Mariangela Sicilia e Vittorio Grigolo, infine per Madama Butterfly Sonya Yoncheva sarà Ciò-Cio San".

Ma le anticipazioni di Taddeo non si sono esaurite al cast dell’edizione 2026.

"Abbiamo intenzione di riproporre anche nel 2026 – ha detto Taddeo – un concerto dedicato al maestro Morricone ma questa volta parte del repertorio sarà dedicato anche al maestro Rota, quindi si tratterà più in generale di un concerto dedicato alle musiche da film. E poi ci sarà uno spettacolo di danza con le allieve dell’accademia diretta da Eleonora Abbagnato. Infine quest’anno il premio Puccini andrà a Placido Domingo". Ma importante novità riguardo alle iniziative della Fondazione sono arrivate anche dal presidente Fabrizio Miracolo.

"Innanzitutto – ha esordito Miracolo – vorrei sottolineare che con i soli titoli delle opere in programma nel 2026 abbiamo già venduto 4mila biglietti – e senza ufficializzare i nomi dei vari cast. Quindi siamo al lavoro per dare vita anche a una stagione invernale imperniata soprattutto sulla musica da camera, inoltre durante l’inverno vorremmo dare vita anche a una stagione di prosa. Poi il Cda ha deliberato la partecipazione della Fondazione alla produzione del docufilm dedicato alla Turandot. Infine abbiamo intenzione di dare vita alla proiezione di due film a settimana alla Terrazza Belvedere".