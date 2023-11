Miozzo e Finotti. Tornano le loro sculture

Lieto fine per la vicenda delle sculture “fantasma“ di cui si erano perse le tracce dopo i lavori per il restyling di piazza XXIV Maggio, a Tonfano. Parliamo delle opere “Nudo verticale” di Franco Miozzo e “Donna tartaruga” di Novello Finotti, con il Comune che in questi giorni ha disposto la pulizia finalizzata al loro ripristino nel cuore della frazione marinella. L’intervento è stato affidato alla ditta pisana “Hangar“ e costerà poco più di 4mila euro. Consiste nella pulizia dei depositi atmosferici e nella successiva applicazione di un materiale protettivo idrofobizzante per la protezione delle superfici. Le due opere, che fanno parte del Parco internazionale della scultura contemnporanea di Pietrasanta, erano state momentaneamente spostate nel magazzino comunale per consentire i lavori di ristrutturazione e qualificazione di piazza XXIV Maggio ed erano in attesa di un intervento di valorizzazione. Non senza polemiche, vedi lo sfogo su queste pagine di Finotti a causa dell’assenza di comunicazioni in merito.